Zukünftig sollen Verfahren zur Rückgabe von Naziraubgut an die Familien jüdischer Opfer beschleunigt werden. Dafür forderten Experten am Montag im Kulturausschuss des Bundestages ein zweigleisiges Vorgehen. Zum einen soll die Arbeit der Kommission für Naziraubgut rasch vereinfacht und gestärkt werden. Dazu beraten am Mittwoch auch Bund und Länder. Zudem wurden während einer Anhörung immer wieder Möglichkeiten und Notwendigkeiten eines Restitutionsgesetzes hervorgehoben. Schätzungen gehen von bis zu 600.000 in der Nazizeit gestohlenen Kunstwerken aus. (dpa/jW)