Andy Wong/AP Photo/dpa

Mit klaren Aussagen zum Kurs Chinas, nicht zuletzt in der Taiwanfrage, ist am Montag in Beijing der Volkskongress zu Ende gegangen. Die 2.900 Delegierten, darunter zahlreiche Vertreter von Minderheiten (Foto), verabschiedeten mit großer Mehrheit den kommenden Haushalt mit vermehrten Bildungs- und Rüstungsausgaben und einem Wachstumsziel von fünf Prozent. »Die Tagung war ein Erfolg«, sagte Parlamentschef Zhao Leji und verwies auf die Bedeutung der Zusammenkunft im Vorfeld des 75. Jahrestags der Staatsgründung in diesem Jahr. (dpa/jW)