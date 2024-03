Benko beantragt Insolvenz »als Unternehmer«

Helmut Fohringer/APA/dpa René Benko in der Hofburg in Wien, Oktober 2020

Wien. Nach der Pleite seines Signa-Konzerns hat der österreichische Immobilienspekulant René Benko Insolvenz angemeldet. Benko habe »als Unternehmer« einen Eigenantrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt, zitierte die Nachrichtenagentur APA am Donnerstag eine Sprecherin der Landesgerichts Innsbruck. Mit einer Entscheidung des Insolvenzrichters werde bis Anfang kommender Woche gerechnet. Sollte der Richter feststellen, dass eine tatsächliche Zahlungsunfähigkeit besteht, könnte das Benko juristische Vorteile bringen. Er könnte so möglicherweise bestimmen, ob ein Konkursverfahren oder ein Sanierungsverfahren mit oder ohne Eigenverwaltung eingeleitet wird. Die Signa Holding von Benko hatte Ende November Insolvenz angemeldet. Kurz zuvor waren 315 Millionen Euro von dem Konzern an Tochtergesellschaften geflossen, die Benko nach seiner Tochter Laura benannt hat. Es handelt sich um Familien-Stiftungen. Der Insolvenzverwalter geht davon aus, dass dieses Geld nicht zur Insolvenzmasse gehört, für die Gläubiger also verloren ist. (dpa/jW)