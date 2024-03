Berlin: Siedlungsausbau in besetzter Westbank verurteilt

Ammar Awad/Reuters Mehr illegale Siedlungen, mehr Gewalt: Beerdigung von vier Palästinensern im Oktober nahe Nablus

Berlin. Das Auswärtige Amt hat die israelische Regierung dazu aufgefordert, die Genehmigung zum Bau von rund 3.500 Wohnungen in Siedlungen im besetzten Westjordanland zurückzunehmen. »Die israelische Politik des Siedlungsbaus in den besetzten Palästinensischen Gebieten stellt einen gravierenden Verstoß gegen geltendes Völkerrecht dar und untergräbt jegliche Bemühungen um eine Zweistaatenlösung«, erklärte ein Sprecher am Mittwoch in einer Mitteilung. »Der Ausbau von Siedlungen gefährdet den Frieden und die Sicherheit für alle Menschen in der Region gleichermaßen.«

Man verurteile jede Form terroristischer Gewalt aufs Schärfste – Terrorismus könne aber keine Rechtfertigung dafür sein, den illegalen Siedlungsbau weiter zu befördern, hieß es in der Mitteilung weiter. Mehrere israelische Medien hatten am Mittwoch berichtet, dass die zuständige Behörde des faschistischen Finanzministers Bezalel Smotrich die entsprechenden Baupläne der Wohnungen als Reaktion auf einen palästinensischen Terroranschlag vor rund zwei Wochen auf einer Autobahn zwischen Jerusalem und einer Siedlung genehmigte.

»Anstatt eine Zukunft voller Hoffnung, Frieden und Sicherheit aufzubauen, ebnet die israelische Regierung den Weg für unsere Zerstörung«, schrieb die israelische Menschenrechtsorganisation Peace Now auf der Plattform X. Israel hat derzeit die am weitesten rechts stehende Regierung in der Geschichte des Landes. Seit ihrem Amtsantritt Ende 2022 wurden Peace Now zufolge so viele neue israelische Wohneinheiten genehmigt wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnung durch die Organisation im Jahr 2012. Smotrich sprach von 18.515 Genehmigungen innerhalb eines Jahres. (dpa/jW)