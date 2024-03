Geplante Rotation: Bulgariens Regierungschef Denkow zurückgetreten

Valentina Petrova/AP/dpa Rücktritt mit Ansage: der bulgarische Regierungschef Nikolaj Denkow

Sofia. Der bulgarische Regierungschef Nikolaj Denkow ist wie geplant nach neun Monaten im Amt zurückgetreten. Sein Rücktrittsschreiben sei am Dienstag im Parlament eingereicht worden, teilte die Regierung in Sofia mit. »Die Regierung wird seine Geschäfte weiterführen (...), bis eine neue Regierung gewählt wird«, erklärte Denkow in einer Ansprache am Dienstagabend.

Der Rücktritt erfolgt nach einer mündlichen Vereinbarung zwischen den Koalitionspartnern, die beim Amtsantritt der Regierung am 6. Juni 2023 getroffen worden war. Diese sieht einen Wechsel des Amtes des Ministerpräsidenten nach neun Monaten vor. Damit wurde damals eine sechste Parlamentswahl binnen zwei Jahren vermieden. Bulgarien erhielt damals eine Regierung, die eine konsequente EU- und Nato-Politik mit Unterstützung der Ukraine einschlug.

Der zurückgetretene Regierungschef Denkow soll nach der Vereinbarung der beiden prowestlichen Lager GERB-SDS und PP-DB zufolge nun von der früheren EU-Kommissarin und bisherigen Vizeministerpräsidentin Maria Gabriel (GERB) abgelöst werden. Denkow (PP) soll danach Gabriels Stellvertreter werden. Beide Lager streiten trotz ihrer Vereinbarung seit Wochen über das Amt des Außenministers sowie über Ministerquoten. (dpa/jW)