EU-Kommissarin mahnt deutsche »Energiesolidarität« an

Karl-Josef Hildenbrand/dpa Was das wieder kostet: Gasflamme im Sichtfenster eines Gas-Durchlauferhitzers

Brüssel. Die EU-Kommission wirft Deutschland unfaires Verhalten beim Gashandel vor. »Einseitige nationale Maßnahmen in Form von Exportbeschränkungen oder Abgaben gefährden unsere Energiesolidarität und können die Bemühungen um eine Diversifizierung weg vom russischen Gas gefährden«, sagte EU-Energiekommissarin Kadri Simson am Montag nach einem Treffen der Energieminister in Brüssel. Die in Deutschland erhobenen Abgaben im grenzüberschreitenden Gashandel gefährdeten die Solidarität. »Aus diesem Grund habe ich direkten Kontakt mit unseren deutschen Kollegen aufgenommen«, erklärte die estnische Politikerin. (Reuters/jW)