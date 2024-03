Winterberg. Die deutsche Snowboarderin Ramona Hofmeister hat den historischen Hattrick geschafft. Die 27jährige schied beim Saisonfinale in Winterberg am Samstag zwar im Viertelfinale gegen die spätere Siegerin Ester Ledecká aus Tschechien aus. Doch schon der Einzug in die Runde der besten Acht reichte der Athletin vom WSV Bischofswiesen, um nach dem Gesamtweltcup und dem Parallelriesenslalomweltcup auch die Disziplinwertung im Parallelslalom zu gewinnen. (dpa/jW)