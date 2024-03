Oslo. Der norwegische Langläufer Johannes Høsflot Klæbo hat den Distanzklassiker am Holmenkollen gewonnen. Der 27jährige setzte sich am Sonntag in Oslo nach 50 Kilometern in der klassischen Technik vor Martin Løwstrøm Nyenget und Pål Golberg durch. Klæbo war bei dem norwegischen Dreifacherfolg auf der Zielgeraden nicht zu bezwingen. (dpa/jW)