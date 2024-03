Are. Skifahrerin Mikaela Shiffrin hat ein eindrucksvolles Comeback gefeiert und zum achten Mal den Slalom-Gesamtweltcup gewonnen. Die US-Amerikanerin siegte am Sonntag im schwedischen Are und ist beim letzten Slalom der Saison am kommenden Wochenende in Saalbach-Hinterglemm nicht mehr von der Spitze der Disziplinwertung zu verdrängen. Bei ihrem ersten Rennen nach gut sechswöchiger Verletzungspause gewann Shiffrin mit mehr als einer Sekunde Vorsprung vor der Kroatin Zrinka Ljutić und der Schweizerin Michelle Gisin. Shiffrin war in der Abfahrt von Cortina d’Ampezzo Ende Januar heftig gestürzt und hatte seither pausiert. (dpa/jW)