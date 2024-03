Detroit. Luka Dončić hat die Dallas Mavericks mit seiner nächsten Galavorstellung zu einem 142:124 (69:65)-Auswärtserfolg bei den Detroit Pistons geführt. Der Slowene erzielte am Sonnabend (Ortszeit) 39 Punkte, zehn Rebounds und zehn Assists. Im sechsten Spiel nacheinander legte Dončić damit ein Triple-Double auf, also zweistellige Werte in drei Kategorien, und erzielte mindestens 30 Zähler. Er ist der erste Spieler in der Geschichte der nordamerikanischen Basketballiga mit einer derart langen Serie. (dpa/jW)