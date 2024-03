Schmuck von HipHop-Stars wie Nicki Minaj, Erykah Badu und A$AP Rocky kommt in New York ins Museum. Das American Museum of Natural History, normalerweise eher für Dinosaurierskelette und Schmetterlinge bekannt, zeigt ab 9. Mai die Ausstellung »Ice Cold: An Exhibition of HipHop Jewelry«. Die Schau solle »den kulturellen Einfluss des HipHops durch atemberaubenden Schmuck, den einige seiner legendärsten Stars getragen haben«, zeigen, hieß es von dem Museum am Central Park in Manhattan. (dpa/jW)