Frankreich feiert mit zahlreichen Ausstellungen landesweit 150 Jahre Impressionismus. An dem Jubiläum nehmen über 30 Museen teil, unter anderem das Impressionistenmuseum in Giverny und das Jules-Chéret-Museum in Nizza, das die impressionistische Malerin Berthe Morisot in den Fokus rückt, die sich öfter in der Stadt an der Côte d’Azur aufhielt. Zu den Höhepunkten zählt die Ausstellung des Pariser Orsay-Museums »Inventer l’impressionisme« (Die Erfindung des Impressionismus). Sie vereint rund 130 Arbeiten von Künstlern wie Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir und Camille Pissarro. Die Schau ist in Zusammenarbeit mit der National Gallery of Art in Washington entstanden und ist vom 26. März bis 14. Juli zu sehen. (dpa/jW)