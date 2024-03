Libanon: Mindestens fünf Tote nach israelischem Angriff

Beirut. Bei israelischen Angriffen auf Ziele im Südlibanon sind am Sonnabend abend mindestens fünf Menschen getötet worden. Unter den Toten sollen sich eine schwangere Frau, ihr Ehemann, ihre zwei Söhne sowie eine weitere nicht näher genannte Person befinden. Mindestens neun weitere Personen wurden libanesischen Angaben zufolge verletzt. Der getötete Vater und seine beiden Söhne waren Kämpfer der Hisbollah, teilte die Miliz am Sonntag morgen mit. Sie griff als Reaktion Stellungen des israelischen Militärs an. (dpa/jW)