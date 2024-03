Spanien: Tausende demonstrieren gegen Amnestie

Madrid. Kurz vor der entscheidenden Abstimmung im spanischen Parlament über eine von der Regierung geplante Amnestie für katalanische Aktivisten sind in Madrid erneut Tausende Menschen auf die Straße gegangen. AFP berichtet von 15.000 Menschen am Sonnabend. Die Demonstranten forderten demnach auch den Rücktritt von Premier Pedro Sánchez. Obwohl er die Parlamentswahl verloren hatte, konnte Sánchez im vergangenen November mit Hilfe der katalanischen Unabhängigkeitsbefürworter eine Regierung bilden. Im Gegenzug für ihre Unterstützung hatte er ihnen die Amnestie zugesagt. Am Donnerstag hatte der Justizausschuss des Parlaments den Gesetzentwurf für die Amnestie gebilligt. (AFP/jW)