jW

Damit wir mit den besonderen Inhalten der jW möglichst viele Menschen erreichen, kämpfen wir für eine optimale Reichweite ihrer gedruckten und digitalen Ausgaben. Dabei spielen wir beide Formate nicht gegeneinander aus, sondern empfehlen, die jeweiligen Vorteile kombiniert zu nutzen. Die eines Onlineabo lassen sich ab sofort mit der neuen jW-App noch viel besser in den Alltag integrieren. Entdecken Sie die Möglichkeiten einfach selbst: Für nur sechs Euro erhalten Sie einen Monat lang uneingeschränkten Zugriff auf unsere digitalen Angebote und können dabei auch die Vorteile unserer jW-App kennenlernen. Denn die kann eigentlich nur nutzen, wer ein Onlineabo der jW besitzt. Falls Sie also bereits ein Onlineabo haben: Laden Sie sich einfach die App kostenlos herunter. Falls aber nicht: Mit dem Aktionsabo beschränken sich die Möglichkeiten nur in bezug auf den Zeitraum. Einen Monat alles testen, dann ist erst mal Schluss. Denn Sie müssen nichts abbestellen! Allerdings: Wenn Ihnen unser Angebot gefällt, müssen Sie wieder aktiv werden und ein richtiges Onlineabo bestellen. Wir legen großen Wert darauf, dass dies eine bewusste Entscheidung Ihrerseits ist!

jW schon am Vorabend

Der Onlinezugang hat spezielle Vorteile: So bekommen Sie die nächste Ausgabe garantiert schon am Abend vor der gedruckten jungen Welt. Und haben keinen Lieferausfall, wenn die Druckmaschine mal ausfällt oder die Kurierfahrerin nicht bis zu Ihrem Briefkasten durchkommt. Die jW ist überall im In- und Ausland für Sie verfügbar, etwa übers Handy. Sie können sich Ihr Nutzerkonto nach Ihren Wünschen einrichten: Lesezeichen für später setzen, täglich das E-Paper nutzen oder eine ältere Ausgabe herunterladen. Mit dem E-Paper oder in der App finden Sie übrigens die Artikel wie im Printprodukt sortiert und können die Ausgabe auch offline (also ohne Verbindung zum Internet) lesen.

Sie müssen dafür nicht mehr tun, als unser Angebot im Internet bestellen. Scannen Sie dafür den QR-Code oder folgen Sie dem Link jungewelt.de/ki und schließen das Angebot für sechs Euro für einen Monat jW ab. In wenigen Schritten sind Sie damit fertig und können sofort auf alle Artikel auf der Website seit 1997 zugreifen und die ersten Ausgaben in der App herunterladen. Wenn Sie bisher ausschließlich die Print-jW gelesen haben und sich nun selbst einmal ein Bild davon machen wollen, wie die Umsetzung ins Digitale gelungen ist, lohnt sich das aktuelle Angebot um so mehr, weil damit keine weiteren Verpflichtungen verbunden sind: Nach einem Monat endet der Onlinezugang. Allerdings müssen wir Sie warnen: Vielleicht wollen Sie dann nicht mehr auf die digitalen Möglichkeiten verzichten und bestellen das (für Printabonnenten übrigens verbilligte) digitale Angebot. Uns wäre das natürlich auch recht, denn regelmäßige Aboeinnahmen stabilisieren unsere Spielräume, Planungsmöglichkeiten und Unabhängigkeit.

Das Angebot kennenlernen

Viele Leserinnen und Leser gewinnen erste Eindrücke zum jW-Angebot über unsere Social-Media-Auftritte. Weisen Sie gern Ihre Freundinnen und Freunde auf Facebook, Instagram oder X (vormals Twitter) darauf hin, dass die jW noch viel mehr zu bieten hat. Ein Link auf die Webseite der Tageszeitung junge Welt oder gleich auf das Aboformular ist schnell verschickt. Auch um den vollen Umfang des besonderen journalistischen Angebots dieser Zeitung kennenzulernen, eignet sich unser Testangebot (ein Monat digitale jW für nur sechs Euro) hervorragend.

Aktion und Kommunikation