Aus dem ehemaligen Wohnsitz des italienischen Schriftstellers Gabriele

D’Annunzio (1863–1938) am Gardasee haben unbekannte Täter Goldschmuck und Skulpturen in Millionenwert gestohlen. Die Diebe räumten eine Ausstellung mit Exponaten des italienischen Bildhauers und Goldschmieds Umberto Mastroianni (1910–1998), die an diesem Freitag hätte zu Ende gehen sollen, praktisch komplett aus, wie die Polizei mitteilte. Insgesamt ließen sie bei dem Einbruch, der bereits in der Nacht zum Donnerstag geschah, 49 Ausstellungsstücke im Wert von über einer Million Euro mitgehen. (dpa/jW)