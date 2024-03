Hassan Ammar/AP/dpa

Auch am Freitag ist es in Beirut wieder zu Protesten vor der libanesischen Zentralbank gekommen. »Wir wollen die Freigabe aller Kontogelder«, so lautete eine Forderung. In den Jahren der Wirtschaftskrise seit 2019 haben im Libanon Abertausende ihre Ersparnisse verloren. Die Mittelschicht ist zum großen Teil verarmt. Viele Rentner können ihre Medikamente nicht mehr bezahlen. Riad Salameh, der im vergangenen Sommer nach 30 Jahren das Amt des Präsidenten der Zentralbank aufgab, soll rund 300 Millionen Euro veruntreut haben. (jW)