Neuss. Die Deutsche Eishockeyliga (DEL) hat in dieser Saison so viele Zuschauer wie nie zuvor und ist nach eigenen Angaben beim Besucherzuspruch zur Nummer eins der europäischen Ligen aufgestiegen. Mit im Schnitt 7.160 Zuschauern in der Hauptrunde zog die Liga an der Schweiz vorbei (7.131), wie die DEL am Donnerstag mitteilte. In der vergangenen Saison waren durchschnittlich 5.878 Menschen gekommen. In der Spielzeit 2015/16 lag der Schnitt noch bei 6.647. Auch TV-Partner Magenta Sport berichtete vor dem Beginn der Play-offs von einer Bestmarke: 18,5 Millionen Menschen schalteten in der Hauptrunde ein. Pro Spiel gebe es eine Steigerung von 20 Prozent. (dpa/jW)