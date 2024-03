Dallas. Basketballnationalspieler Maximilian Kleber von den Dallas Mavericks hat einer Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen in Paris eine Absage erteilt. Er werde nicht dabei sein, sagte der Würzburger am Dienstag der Website Ran. Kleber hatte wegen eines öffentlichen Streits mit Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder bereits seine WM-Teilnahme abgesagt. (sid/jW)