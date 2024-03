Der Pop-Art-Pionier Roy Lichtenstein wäre im vorigen Oktober 100 Jahre alt geworden. Die weltbekannten Comicgemälde wie auch subtilere Werke des US-Künstlers zeigt das Wiener Museum Albertina ab Freitag in einer großen Jubiläumsschau. Im Zentrum der Ausstellung stehen Lichtensteins Bilder aus den 1960er Jahren, für die er Gebrauchsgrafik zum Vorbild nahm und ironisch stilisierte. Diese Werke machten ihn neben Andy Warhol zu einem der bekanntesten Vertreter der Pop Art und der internationalen Kunstszene. Die knapp 90 Bilder, Skulpturen und Tapisserien, die in Wien gezeigt werden, stammen unter anderem aus der National Gallery of Art in Washington, dem Museum of Modern Art in New York sowie aus der Sammlung der Albertina. (dpa/jW)