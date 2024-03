Hintergrund: Militärstaat Pakistan

Die Teilung der Kolonie »Britisch-Indien« im Jahr 1947 in das hinduistisch dominierte Indien und den islamisch geprägten Staat Pakistan (inklusive Ost- und Westpakistan) führte zu dauerhaften Spannungen zwischen den beiden bevölkerungsreichen Ländern, die seit 1978 respektive 1998 Atomwaffen besitzen. In der Grenzregion Kaschmir kommt es seit 1947 regelmäßig zu bewaffneten Konflikten. Der Landstrich ist derzeit die am stärksten militarisierte Zone der Welt. 1971 unterstütze Indien die ethnische Minderheit der Bengalen, die in Ostpakistan die demographische Mehrheit stellte, in ihrem Befreiungskrieg gegen Pakistan, was im selben Jahr in der Gründung des Staates Bangladesch mündete. Während des Kriegs beging die pakistanische Armee einen Genozid an der bengalischen Bevölkerung, bei dem laut bangladeschischen Behörden fast drei Millionen Menschen getötet wurden.

Die Verfassunggebende Versammlung von Pakistan erklärte das bis dahin »unabhängige Dominion des Britischen Empire« 1956 zur »Islamischen Republik Pakistan«. In den folgenden zwei Jahren kam es zu politischen Unruhen, bis der erste pakistanische Präsident, Iskandar Ali Mirza, 1958 die Verfassung aufhob und politische Parteien verbieten ließ. Das Militär verhängte daraufhin Kriegsrecht und entmachtete Mirza. Seitdem hat die Armee eine hervorgehobene Stellung in der pakistanischen Politik. 2023 verlieh der »Pakistan Army (Amendment) Act« dem Geschäftsimperium der Militärs Legalität und kriminalisierte wiederum Kritik an den Streitkräften.

Seit 2007 begeht die Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), eine Dachorganisation verschiedener islamistischer bewaffneter Gruppen, die entlang der afghanisch-pakistanischen Grenze operieren, Anschläge gegen die pakistanischen Streitkräfte. Seit der Unterzeichnung des Friedensabkommens zwischen den afghanischen Taliban und der US-Regierung im Februar 2020 hat die TTP ihre Aktivitäten verstärkt. Auch in der an den Iran grenzenden Provinz Belutschistan, in der seit Jahren separatistische Bestrebungen der Volksgruppe der Belutschen zu Aufständen gegen die Regierungen Pakistans führen, kam es zuletzt vermehrt zu Anschlägen.

Seit 2022 steckt das Land zudem in einer schweren Wirtschaftskrise. Die Teuerungsrate erreichte mit 29 Prozent den Höchststand. Die Weltbank prognostizierte für 2023, dass 37,2 Prozent der Menschen unter der Armutsgrenze leben – ein Ergebnis der Inflation und der Zerstörung von Ernten durch Überschwemmungen seit 2022, durch die Millionen von Menschen vertrieben wurden. Bereits vor den Überschwemmungen hatte die Covid-19-Pandemie in vielen Wirtschaftszweigen zu Einbrüchen geführt. (kan)