Wien. Offensivspieler Marco Grüll und Stürmer Guido Burgstaller sind in der österreichischen Fußballbundesliga wegen der Beteiligung an homophoben Gesängen ab sofort für drei Spiele gesperrt. Das ordnete der Strafsenat der Liga an, wie das Gremium am Montag abend bekannt gab. Grüll und Burgstaller sind anschließend für drei Spiele auf Bewährung. Sie hatten den Derbygegner Austria Wien nach einem 3:0-Erfolg am 25. Februar mit Gesängen beleidigt. (dpa/jW)