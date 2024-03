Fulda. Tischtennisstar Dimitrij Ovtcharov wird in der kommenden Saison wieder in der deutschen Bundesliga spielen. Der TTC Rhönsprudel Fulda-Maberzell gab am Dienstag via Instagram die Verpflichtung des ehemaligen Weltranglistenersten bekannt. Aktuell spielt der 35jährige noch für den TTC Neu-Ulm, der allerdings nur in der Champions League aktiv ist. Seinen langjährigen russischen Verein Fakel Orenburg hatte Ovtcharov 2022 aus Protest gegen den russischen Einmarsch in die Ukraine verlassen. (dpa/jW)