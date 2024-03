Michael Dwyer/AP/dpa

Mit »Super Tuesday« wird in den USA ein Dienstag im Februar oder März bezeichnet, an dem die meisten Bundesstaaten ihre Vorwahlen abhalten. Am Dienstag (Ortszeit) wurde in 16 Bundesstaaten und einem Territorium gewählt. Republikaner und Demokraten entscheiden bei diesen Vorwahlen, wer der jeweilige Präsidentschaftskandidat im November werden soll. Die offizielle Nominierung erfolgt dann bei den »National Conventions«. Für die Demokraten wird höchstwahrscheinlich noch einmal Joseph Biden antreten. Republikanischer Favorit ist laut Umfragen Donald Trump. (dpa/jW)