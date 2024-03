Köln. Fußballbundesligist 1. FC Köln will sich aktiv in die Aufarbeitung der Krawalle nach dem Derby gegen Tabellenführer Bayer Leverkusen am Sonntag (0:2) einbringen. »Wir stehen mit den verletzten Ordnern in Kontakt und hoffen, dass es allen schnell besser geht. Außerdem untersuchen wir die Vorgänge und unterstützen die täterorientierte Aufklärung der Vorfälle durch die Polizei«, erklärte Geschäftsführer Philipp Türoff in einer Vereinsmitteilung. Nach Angaben der Polizei wurden bei den Zwischenfällen zwei Beamte verletzt und ein Ordner bewusstlos geschlagen. Gegen zehn Menschen wird wegen schweren Landfriedensbruchs ermittelt, zwei von ihnen befanden sich in Polizeigewahrsam. Es seien Pyrotechnik, Fahrräder, Äste und Steine auf die Einsatzkräfte geworfen worden. (dpa/jW)