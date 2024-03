Raquel Cunha/REUTERS

Sie fordern Gerechtigkeit für ihre 43 verschleppten und anschließend ermordeten Kommilitonen. Am Sonntag (Ortszeit) demonstrierten zahlreiche Studenten des Ausbildungszentrums »Escuela Rural de Ayotzinapa« in Mexiko-Stadt. Rund 80 Lehramtsanwärter waren am Abend des 26. Septembers 2014 mit Bussen unterwegs zu einer Demonstration in der mexikanischen Hauptstadt, als sie im Bundesstaat Guerrero von der Polizei angehalten und beschossen wurden. Dabei wurden drei der Studenten getötet, 43 weitere festgenommen und später mutmaßlich ermordet. (Reuters/jW)