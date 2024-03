Frontex verdreifacht Personal an Bulgariens EU-Außengrenzen

Nicolas Maeterlinck/BELGA/dpa »Verteidiger der westlichen Werte«: Die EU-Grenzbehörde Frontex verstärkt in Personal an der Grenze zur Türkei

Sofia. Die EU-Grenzbehörde Frontex wird die Anzahl ihrer Beamten an den bulgarischen EU-Außengrenzen zur Türkei und zu Serbien verdreifachen. Ab 20. März werde es in Bulgarien weitere 500 bis 600 Frontex-Beamten geben, erklärte Frontex-Direktor Hans Leijtens am Donnerstag am bulgarisch-türkischen Grenzübergang Kapitan Andreewo.

Leijtens und Bulgariens Innenminister Kalin Stojanow inspizierten zuvor die Bewachung der bulgarischen Landgrenze zur Türkei, wie die Nachrichtenagentur BTA berichtete. Bulgarien habe eine »sehr wichtige« Rolle bei der Bewachung der EU-Außengrenzen, betonte Leijtens.

Die auf dem Festland 259 Kilometer lange bulgarische EU-Außengrenze zur Türkei wird seit 2017 komplett durch einen Drahtzaun mit Stacheln geschützt und mit Wärmebildkameras überwacht. (dpa/jW)