»...nicht mehr auffindbar nach dem dritten.« Ein Abend gegen Kriege mit Gina Pietsch und Bardo Henning

»Das große Karthago führte drei Kriege.

Es war noch mächtig nach dem ersten,

noch bewohnbar nach dem zweiten.

Es war nicht mehr auffindbar nach dem dritten.«



Wer hat sich nicht alles geäußert zu dieser Frage aller Fragen, also: Krieg oder Frieden? Was haben sich die Dichter und Denker zu diesem Thema nicht alles einfallen lassen. Es ist sehr ermutigend, dass es in der Geschichte so viele Anti-Kriegs-Lieder und Texte gibt, nicht wenige davon entstanden unter Lebensgefahr der Autoren, aber mit großer Klugheit und beneidenswertem Mut.



Brechts Ballade vom Stahlhelm berichtet uns von Lenins und Trotzkis Kämpfen um eine Atempause für das Proletariat. Tucholsky lässt uns teilhaben an den Ängsten von Mutter und Sohn um den Vater. Und Ossietzky hat recht, wenn er feststellt: Ich habe noch niemanden gekannt, der sich zur Stillung seiner Geldgier auf Erhaltung und Förderung des Friedens geworfen hätte. Fazit: Kriegsgewinnlern das Wasser abgraben, wenn wir Frieden wollen.



Mit:

Gina Pietsch (Sängerin und Schauspielerin)

Bardo Henning (Komponist und Pianist)



Eintritt: 10 € (ermäßigt: 5 €)



Wir bitten um Anmeldung: 030 / 536355 68 oder maigalerie@jungewelt.de