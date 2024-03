Finissage am 29. Februar 2024: Mohammed Al-Hawajri »Guernica – Gaza« und Gespräch

Mohammed Al-Hawajri Bild aus der Reihe »Guernica – Gaza« von: Mohammed Al-Hawajri

Die Bildreihe des palästinensischen Künstlers Mohammed Al-Hawajri eröffnet den Besucherinnen und Besuchern einen Einblick in seine künstlerische Auseinandersetzung mit dem Krieg im Gaza im Jahr 2008/2009. Dabei schafft Al-Hawajri Bezüge zu bekannten europäischen Werken, beispielsweise Picassos Werk »Guernica« (1937), das als Reaktion auf die Zerstörung der gleichnamigen Stadt durch den Luftangriff der »Legion Condor« entstand.

Al-Hawajris Bildreihe löste zusammen mit Werken anderer Künstler auf der »documenta fifteen« in Kassel eine große Diskussion um vermeintlichen Antisemitismus aus.



Für Al-Hawajri stellt »Guernica Gaza« ein kulturelles Erbe dar, welches die Eindrücke und die Gefühlslagen der Zeitzeugen des Krieges ausdrückt. Für uns, im Jahr 2023 vor dem Hintergrund der fortlaufenden Zerstörung Gazas, füllt Al-Hawajris hiermit einen wesentlichen und fehlenden Teil des öffentlichen Diskurses.



Der Berliner Kultursenator Chialo musste den Vorstoß zurücknehmen, die Meinungsfreiheit mittels einer sogenannten Antidiskriminierungsklausel zu beschränken. Der Angriff stellte nur den jüngsten Versuch zur weiteren Uniformierung und Einengung der Kulturszene dar. Die Ablehnung der Klausel sollte jedoch mit Vorsicht genossen werden, wurde sie doch in erster Linie mit einer unklaren Rechtssicherheit begründet.



Zum Ende der Ausstellung »Guernica – Gaza« findet eine Gesprächsrunde zur Situation palästinensischer Kulturschaffender in Deutschland statt.



Dazu laden wir Sie herzlich ein.



Wir bitten um Anmeldung unter maigalerie@jungewelt.de oder 030 / 536355 68.



Die Ausstellung »Guernica-Gaza« ist noch bis zum 29. Februar 2024 in der Maigalerie zu sehen (Torstraße 6, 10119 Berlin). Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag, von 13 bis 18 Uhr



Wir möchten uns bei Norman Paech für die Bereitstellung der Exponate bedanken. Dem Künstler Mohammed Al-Hawajri, der weiterhin im Süd-Gaza (über)lebt, widmen wir diese Ausstellung.

Finissage der Ausstellung »Guernica – Gaza« von Mohammed Al-Hawajri und Gespräch zur Situation palästinensischer Kulturschaffender in Deutschland

Donnerstag, den 29. Februar 2024, Beginn 19:00 Uhr

Der offensichtlich selbst in bürgerlichen Kreisen zu plumpe Vorstoß des Berliner Kultursenators Chialo mit seiner Antidiskrimisierungsklausel ist nur der jüngste Versuch zur weiteren Uniformierung und Einengung der Kulturszene in Deutschland, im Speziellen hier in Berlin. Die Ablehnung der Klausel sollte jedoch mit Vorsicht genossen werden, wurde sie doch in erster Linie mit einer zu unsicheren Rechtssicherheit begründet. Klar ist, die Agenda der Herrschenden, sich unkritisch an die Seite der israelischen Regierung zu stellen, bleibt. Auch der Kulturbetrieb soll dahingehen gebeugt werden.



Wir wollen zum Ende der Ausstellung »Guernica – Gaza« des palästinensischen Künstlers Al Hawajri, der weiterhin mit seiner Familie in Süd-Gaza ausharrt, die Gelegenheit nutzen, mit ihnen Intentionen und Auswirkungen dieser sich verschärfenden Entwicklung zu erörtern. Dazu laden wir Sie herzlich ein.



Mit in der Gesprächsrunde sind Nabil Rachid (1. Vorsitzender des Dachverbands arabischer Vereine e.V ), Barbara Fuchs (Sand im Getriebe), Louna Sbou (Geschäftsführerin vom Kulturzentrum Oyoun) und Professor Norman Paech moderiert wird die Runde von unserem stellvertretenden Chefredakteur Nick Brauns.



Wir bitten um Anmeldung unter maigalerie@jungewelt.de oder telefonisch unter 030/53635537.



Die Veranstaltung wird auch online übertragen.



Die Ausstellung »Guernica-Gaza« ist noch bis zum 29.2.24 während der Öffnungszeiten der Maigalerie (Mittwoch bis Freitag von 13 bis 18 Uhr) in der Torstr. 6, 10119 Berlin zu sehen.