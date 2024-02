Tschad: Anschlag auf Geheimdienstzentrale

Zohra Bensemra/Reuters Dauerhafte Sicherheitskrise: Einsatzkräfte patrouillieren in N'Djamena (26.4.2021)

N’Djamena. Im Tschad sind bei einem Anschlag auf die Zentrale des Inlandsgeheimdienstes nach offiziellen Angaben mehrere Menschen getötet worden. Laut Regierung sei der Angriff in der Hauptstadt N’Djamena in der Nacht auf Mittwoch erfolgt. Die Behörden machten »Elemente« der Oppositionspartei Parti Socialiste Sans Frontières (PSF) für den Anschlag verantwortlich; diese hätten unter Anleitung des Parteichefs Yaya Dillo Djérou gehandelt. Die Wahlbehörde des Sahellandes hatte am Dienstag den 6. Mai und den 22. Juni als die Termine der beiden Runden für die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen bekanntgegeben. Sowohl Staatschef Mahamat Déby als auch Dillo erklärten ihren Willen, zu kandidieren. (AFP/jW)