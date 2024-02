Ukraine zieht sich aus weiteren Orten um Awdijiwka zurück

Russisches Verteidigungsministerium/ via Reuters Da geht's lang: Russlands Armee hat mit Awdijiwka eine wichtige Stellung der Ukraine erobert

Kiew. Die ukrainische Armee hat sich aus zwei Dörfern in der Nähe der Stadt Awdijiwka zurückgezogen, die kürzlich von russischen Streitkräften eingenommen wurde. Das teilte ein Sprecher des ukrainischen Militärs am Dienstag in Kiew mit. »Unsere Streitkräfte haben sich aus den kleinen Dörfern Sievierne und Stepove zurückgezogen«, sagte der Sprecher und behauptete, dass Russland bei den vorangehenden Kämpfen erhebliche Verluste erlitten habe.

In den vergangenen Monaten war die Stadt Awdijiwka, eine der letzten Festungen der ukrainischen Armee in der seit Ende 2022 von Moskau als russisches Territorium betrachteten Region Donezk, hart umkämpft. Der Fall von Awdijiwka war Russlands größter Erfolg seit der Eroberung der ebenfalls im Osten liegenden Stadt Bachmut im Mai 2023. (Reuters/jW)