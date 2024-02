Linken-Gruppe klagt gegen beschränktes Fragerecht im Bundestag

Karl-Josef Hildenbrand/dpa Darf nicht mehr so viele Fragen stellen und wehrt sich dagegen. Die Linke im Bundestaag

Berlin. Die Linke zieht gegen die Beschränkung ihres Fragerechts im Bundestag vor das Bundesverfassungsgericht. Die Linken-Abgeordnete Clara Bünger bestätigte am Dienstag abend, dass die Schriftsätze an Karlsruhe am Montag abgeschickt worden seien. Konkret geht es um die Vorgabe, dass die Gruppe nur noch zehn kleine Anfragen pro Monat an die Regierung stellen darf, das wären 120 im Jahr. Die Linke sieht darin einen Eingriff in die Mandatsfreiheit. Verwiesen wird darauf, dass die Fraktion bis zum 1. Februar in dieser Wahlperiode bereits 966 Kleine Anfragen gestellt habe. Im Durchschnitt seien es 700 pro Jahr in der vorherigen Wahlperiode gewesen.

Nach Auflösung der Linksfraktion im Dezember hatten sich die 28 in der Linken verbliebenen Abgeordneten als Gruppe neu organisiert. Per Mehrheitsbeschluss des Bundestags wurden der Gruppe Rechte und finanzielle Unterstützung in Millionenhöhe zugestanden. Die Beschränkung des Fragerechts traf hingegen bei der Linken von Anfang an auf scharfe Kritik. (dpa/jW)