Auch USA lehnen Entsendung von Truppen in die Ukraine ab

Manuel Balce Ceneta/AP Auch der alte Mann sagt, er wolle in der Ukraine keine Boots on the Ground

Washington. Nach einer überwiegenden Mehrheit der europäischen Staaten haben auch die USA der Entsendung von Soldaten in die Ukraine eine Absage erteilt. »Präsident Biden hat klar gemacht, dass die USA keine Truppen in die Ukraine schicken werden, um zu kämpfen«, sagte die Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrats, Adrienne Watson, am Dienstag. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte am Montag eine Entsendung westlicher Truppen nicht ausgeschlossen. Er wies dabei selbst darauf hin, dass es keinen Konsens in dieser Frage gebe. Deutschland, Großbritannien, Spanien, Tschechien und Ungarn wiesen entsprechende Überlegungen umgehend zurück. Französische Diplomaten erklärten, Macrons Vorschlag ziele darauf ab, eine Diskussion anzuregen. Es gebe keine konkreten Pläne für solche Einsätze. (Reuters/jW)