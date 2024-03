Kvitfjell. Der Schweizer Skirennfahrerin Lara Gut-Behrami ist der Triumph im Gesamtweltcup kaum noch zu nehmen. Einen Tag nach ihrem Sieg von Kvitfjell kam die 32jährige im zweiten Super-G in Norwegen am Sonntag auf den zweiten Platz und festigte ihre Spitzenposition im Kampf um die große Kristallkugel. Gut-Behrami geht nun mit 326 Punkten Vorsprung auf Sonntagssiegerin Federica Brignone (Italien) in die drei letzten Rennwochenenden. Nachdem Gut-Behrami am Samstag gejubelt hatte, fuhr einen Tag später Brignone bei dem durch viele Nebelunterbrechungen beeinträchtigten und nach 41 Fahrerinnen abgebrochenen Rennen 0,61 Sekunden Vorsprung auf die Schweizerin heraus. (dpa/jW)