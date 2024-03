Mannheim. Die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart haben die nächste Runde im Dauerduell mit dem SC Potsdam für sich entschieden und zum fünften Mal den DVV-Pokal gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Konstantin Bitter setzte sich in Mannheim im Finale mit 3:0 (25:14, 25:19, 25:15) durch. Zuletzt hatte sich der deutsche Meister 2022 den Pokal gesichert.

In dieser Saison war es bereits das sechste Aufeinandertreffen zwischen Stuttgart und Potsdam. Für Potsdam war es bei der dritten Endspielteilnahme der Vereinsgeschichte die dritte Niederlage. Fünf Siege und nur eine Niederlage sprechen eindeutig für Stuttgart. Der Favorit aus Baden-Württemberg wurde seiner Rolle schnell gerecht, vor allem der eigene Block stellte Potsdam vor große Schwierigkeiten. Nach 20 Minuten verwandelte Stuttgart den ersten Satzball zum 1:0. Im Anschluss fand Potsdam besser in die Begegnung und hielt den zweiten Satz lange offen. Doch auch dieser Durchgang ging schließlich deutlich an Stuttgart, das sich im Angriff immer wieder auf die US-amerikanische Topspielerin Krystal Rivers verlassen konnte. Im dritten Satz brachte der Meister den Pokalsieg dann souverän ins Ziel. (AFP/jW)