»Antifaschistische Aktion – Von der Geschichte in die Gegenwart«. Buchvorstellung mit dem Autor Bernd Langer. Der zweite Band der Trilogie zur Geschichte der Antifabewegung setzt in den 2010er Jahren ein. Es geht um den Widerstand im Zusammenhang mit Pegida, mit der AfD seit ihren Anfängen, um den langsamen Untergang der NPD und um das Umfeld von »III. Weg« und »Die Rechte«. Mittwoch, 6.3., 20 Uhr. Ort und Veranstalter: Buchladen Schwarze Risse im Mehringhof, Gneisenaustraße 2A, Berlin

»Checkpoint«. Israelischer Dokumentarfilm aus dem Jahr 2003. Im Anschluss Gespräch mit Regisseur Yoav Shamir. Ständig wechselnde Transitbestimmungen, plötzliche Ausgangssperren und unkalkulierbare Wartezeiten machen das alltägliche Leben zur peinigenden Qual für die Palästinenser. Mittwoch, 6.3., 20 Uhr. Ort: Hörsaal D im Philosophenturm, Von-Melle-Park 6, Hamburg. Veranstalter: »International solidarisch – Schluss mit Austerität«

»Vergessene Demokratinnen. Von den Anfängen der Bezirkspolitik in Schöneberg und Tempelhof«. Vortrag. Die Historikerin Heike Stange erzählt am Beispiel der ersten Generation weiblicher Abgeordneter von ihrer Spurensuche: Wilhelmine Diederich war in Schöneberg und Gertrud Klühs in Tempelhof aktiv. Mittwoch, 6.3., 19 Uhr. Ort: Rathaus Schöneberg, Verwaltungsbibliothek, John-F.-Kennedy-Platz, Berlin. Veranstalter: Museum Tempelhof-Schöneberg