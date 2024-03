United Archives International/IMAGO Revolutionärer Feminismus: Rosa Luxemburg spricht (Stuttgart, 1907)

Olympe de Gouges wurde für ihre öffentliche Erklärung der Rechte der Frauen guillotiniert. Auch Rosa Luxemburg befasste sich – nicht nur wegen eigener Diskriminierungserfahrungen – mit Frauenrechten. Für sie war der Einsatz dafür untrennbar mit dem Klassenkampf verbunden. Nicht ohne Grund endete ihr Artikel in der Roten Fahne vom 17. Dezember 1918 mit den Worten: »Die ganze Macht in der Hand der arbeitenden Masse als revolutionäre Waffe zur Zerschmetterung des Kapitalismus – das allein ist wahre Gleichberechtigung, das allein wahre Demokratie!«

Am 5. März jährt sich der Geburtstag Rosa Luxemburgs zum 153sten Mal und es scheint, als sei der Kampf um Frauenrechte kaum einen Schritt weitergekommen. Tom Beier berichtet in der thematischen jW-Beilage »Feminismus«, die am 6. März der jungen Welt beiliegen wird, von kriminalisierten Schwangerschaftsabbrüchen in El Salvador. Das Erbe Luxemburgs durchzieht auch die »Revolutionsbriefe« von Clara Zetkin, deren Herausgeberin Marga Voigt von Florence Hervé zu Inhalt und Relevanz befragt wird.

