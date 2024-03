»Beatz against Repression«. Soli­party. Infolge der behördlichen Repressionen rund um den 1. Mai und den »Tag X« am 3. Juni 2023 in Leipzig werden Gelder zur Finanzierung der Kosten für Gerichtsverfahren, u. a. gegen die Versammlungsverbote, Auflagen und Rechtmäßigkeit der Kessel, gesammelt. Sonnabend, 2.3., 20 Uhr. Ort: Kulturfabrik Werk 2, Kochstr. 132, Leipzig. Veranstalter: Aktionsnetzwerk »Leipzig nimmt Platz«

»366. Friedensweg in der Colbitz-Letzlinger Heide«. Kundgebung. Es geht um die ausschließlich zivile Nutzung des Geländes. Bei einem Frühjahrsputz soll das Umfeld des Mahnmals beräumt werden. Sonntag, 3.3., 14 Uhr. Ort: in Dolle am Mahnmal direkt an der B 189. Veranstalter: Bürgerinitiative »Offene Heide«

»Im Schatten von Auschwitz«. Gespräch mit dem Arbeits- und Gesundheitswissenschaftler Wolfgang Hien über den Mediziner Ludwig Teleky, sozialdemokratischer Arzt und Begründer der modernen Arbeits- und Sozialmedizin in Wien und Düsseldorf. Er musste 1938 emigrieren. Dienstag, 5.3., 19 Uhr. Ort: Kulturzentrum Kukoon, Buntentor­steinweg 29, Bremen. Veranstalter: VVN-BdA Bremen

»Chemnitzer Friedenstag. Frieden für die Stadt – eine Stadt für den Frieden«. Aktionen und Kundgebung. Dienstag, 5.3., 11 Uhr. Eröffnung der Gedenk- und Aktionsfläche; ab 18 Uhr Kundgebung »Menschenkinder«. Ort: Neumarkt, Chemnitz. Veranstalter: Chemnitzer Friedenstage