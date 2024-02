Duisburg. Die Dressurreiterin und Unternehmerin Gabriela Grillo ist am Sonntag im Alter von 71 Jahren gestorben. Das bestätigte die Wilhelm-Grillo-Handelsgesellschaft aus Duisburg. Die Reiterin war als geschäftsführende Gesellschafterin des Familienunternehmens tätig und Mitglied des Aufsichtsrats der Grillo-Werke AG. Grillo zählte zu den erfolgreichsten Dressurreiterinnen ihrer Zeit, wie die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) in ihrem Nachruf schrieb. Den größten Erfolg feierte sie im Sattel von Ultimo, auf dem sie 1976 die Mannschaftsgoldmedaille in Montréal gewann. Zweimal wurde sie zudem Mannschaftsweltmeisterin und holte dreimal Teamgold bei Europameisterschaften. (dpa/jW)