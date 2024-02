Mehr als 20 Jahre nach dem Mord am US-amerikanischen HipHop-Musiker Jam Master Jay hat eine Jury in New York zwei einst mit ihm befreundete Männer schuldig gesprochen. Das teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag (Ortszeit) mit. Die 40 und 59 Jahre alten Verurteilten müssen nun mit langen Haftstrafen rechnen, die zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden sollen. Der 1965 mit dem bürgerlichen Namen Jason William Mizell geborene Musiker war in den 80er Jahren als DJ der legendären Band Run-DMC (»Walk This Way«) weltberühmt geworden. Nach Darstellung der Anklage hatte Mizell vermehrt mit Kokain gedealt, als sein musikalischer Erfolg nachließ. Als es zum Streit mit den nun Verurteilten über das Drogengeschäft kam, schmiedeten diese nach Darstellung der Staatsanwaltschaft ein Mordkomplott. (dpa/jW)