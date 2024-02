Regisseur Volker Schlöndorff wird für seinen »herausragenden Beitrag zur Filmkunst« im Rahmen des 33. Filmkunstfestes MV (30. April–5. Mai) mit dem Ehrenpreis »Goldener Ochse« ausgezeichnet. Das teilten die Organisatoren am Mittwoch in Schwerin mit. Schlöndorff habe fast sechs Jahrzehnte deutsche und internationale Filmgeschichte mitgeschrieben. Der Preis wird am 4. Mai in Schwerin verliehen. (dpa/jW)