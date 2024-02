Die im Wettbewerb um den Standort für das Deutsche Fotoinstitut unterlegene Stadt Essen hat den Verein »Zentrum für Fotografie Essen« gegründet und damit den Zuschlag für die renommierte Sammlung des deutschen Fotografen Michael Schmidt erhalten. Die Sammlung aus 107 Aktenordnern mit autorisierten Negativen und 20.000 Arbeitsabzügen werde im Herbst als Dauerleihgabe von Berlin an das Essener Museum Folkwang verlagert, sagte Direktor Peter Gorschlüter am Dienstag in Essen. Schmidt (1945–2014) gilt als einer der wichtigsten deutschen Gegenwartsfotografen. (dpa/jW)