Carsten Koall/dpa

Berlin. Beschäftigte der Lufthansa-Sparte Technik demonstrierten am Mittwoch vor der Abflughalle am BER in Berlin. Bei dem Warnstreik des Bodenpersonals, der bis Freitag fortgeführt werden soll, geht es auch um das Einreißen der »Tarifmauer« zwischen Ost und West, wie es Marvin Reschinsky von Verdi ausdrückte. Noch müsse im Osten »fürs gleiche Geld 2,5 Stunden länger gearbeitet werden«. Kernforderung der Gewerkschaft ist 12,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro mehr monatlich. Zuletzt hatte Lufthansa eine Erhöhung der Stundenlöhne um insgesamt 2,70 Euro angeboten – in drei Schritten, deren letzter am 1. April 2025 gemacht werden soll. »Das ist nach zwei Jahren weniger, als wir für ein Jahr gefordert haben«, sagte Reschinsky. »Das reicht nicht. (…) Unser Ziel bleibt, den Kaufkraftverlust der Beschäftigten dauerhaft auszugleichen.« Vom aktuellen Warnstreik sind Passagiere nicht betroffen, aber sollte die Gegenseite nicht einlenken, würden bald auch wieder Flüge ausfallen, so Verdi. Aktuell sei das Lohngefüge »krass unsozial«, so Reschinsky: »Während der Konzern seinen Piloten mit Jahresgrundeinkommen von bis zu 270.000 Euro hohe zweistellige Vergütungserhöhungen zukommen lässt, sollen die Bodenbeschäftigten mit Einstiegsstundenlöhnen von teils 13 Euro noch nicht mal die Preissteigerungen der letzten Jahre ausgeglichen bekommen.« Verhandelt wird für knapp 25.000 Beschäftigte etwa an Schaltern, in der Flugzeugabfertigung und im Frachtbetrieb. (jW)