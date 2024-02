Jessica Weber/jW

Die Idee entstand im August 2023: Die »Peace Wall« in der nordirischen Stadt Belfast sollte auf ähnliche Weise in Palästina entstehen – gemeinsam bemalt von irischen und palästinensischen Künstlern. Der Beginn des Krieges machte einen Austausch jedoch unmöglich. Die Bildideen werden nun von palästinensischer Seite auf die irische Insel geschickt und dort von Künstlern an der Mauer angebracht. Ziel ist es, viele – wenn nicht alle – Kunstwerke der »Peace Wall« so nach und nach durch palästinensische Bilder zu ersetzen. (jW)