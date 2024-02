Nachschlag: Füllt mich auf

NDR Giftspritze: Füllung fürs Gesicht

Brüste, Ärsche, Augenringe: Reality-TV – jetzt auch in den Öffentlich-Rechtlichen. Der NDR begleitet vier Personen auf ihrem blutigen Weg zur »Selbstoptimierung«. Warum nicht ein bisschen Bauchfett in den Po? Zu einfach! Lieber ein Mummy-Makeover, dass aus Brustverkleinerung, Bruststraffung, Nippelverlegung, Fettabsaugung und Bauchdeckenstraffung bestehen kann. Folge zwei der Serie: »Bin ich schön« heißt »Ich brauche Botox«. Für den Berliner Hair-Colouristen (Haarfärber) Thommy (27) sind Botox (Nervengift) und Hyaluron-Filler (Spritzen unter die Haut, um Falten aufzufüllen) mehr als ein Stück Lifestyle (Lebensgefühl) – Schönheit ist für ihn auch eine Frage von Status: »Aus was für Kreisen kommst du? Mit was für Kreisen umgibst du dich« näselt das bekennende Pfannkuchengesicht. Die Behandlungen geben ihm Sicherheit. »Viele Leute, die aus der Oberschicht kommen – da wird sich seit Generationen schönheitsoperiert« sinniert er über Klasse(n). Da brauch ich prompt ’nen Filler für meine Zornesfalte. (ae)