Mohammed Salem/REUTERS Durchsuchen die Trümmer nach Bombenopfern, bis eine Verhandlungslösung gefunden ist (Rafah, 27.2.2024)

»Bis nächsten Montag haben wir eine Waffenruhe«, wenn man den Worten von Joseph Biden Glauben schenken will. Bis zum Beginn des Ramadan, um den 10. März, soll eine Einigung erzielt sein. Israel, die Hamas und katarische Vermittler äußerten sich am Dienstag zurückhaltender zu den Fortschritten der Gespräche. »Voreilig« nannten Hamas-Vertreter die Äußerungen des US-Präsidenten zu einer Feuerpause im Gazastreifen.

Die »Islamische Widerstandsbewegung« Hamas fordert ein Abkommen, das einen klaren Weg zu einem dauerhaften Ende des Krieges vorzeichnet und den Abzug israelischer Truppen beinhaltet. Es gebe »große Lücken, die noch überbrückt werden müssen«. Die Regierung des Gazastreifens zieht den Vorschlag für eine Waffenruhe dennoch in Erwägung, der eine 40tägige Unterbrechung der Kämpfe vorsieht. Israel ist mit Unterhändlern hinter verschlossenen Türen in Paris vertreten. Ein an Al-Dschasira und Reuters geleakter Vorschlag beinhaltet eine vorübergehende Einstellung der Kämpfe, einen teilweisen Gefangenenaustausch, eine schrittweise und begrenzte Rückkehr vertriebener Palästinenser in den nördlichen Gazastreifen, die Einfahrt von 500 Hilfslieferwagen und die Reparatur von Krankenhäusern und Bäckereien, die von Israel zerstört wurden.

In zuletzt gescheiterten Vermittlungsgesprächen von Anfang Februar hatte die Hamas noch eine Waffenruhe von drei Phasen von jeweils 45 Tagen vorgeschlagen. Es wäre die zweite Feuerpause in dem seit fünf Monaten andauernden Krieg. Eine Waffenruhe im November endete nach einer Woche, sorgte jedoch für die Freilassung von etwa 100 israelischen Geiseln im Austausch gegen 240 Palästinensern aus israelischen Gefängnissen.

Eine mit den Gesprächen vertraute Quelle erklärte gegenüber Reuters, in der nächsten Runde könnten israelische Geiseln im Gegenzug für die Freilassung Hunderter inhaftierter Palästinenser, eine Aufstockung der humanitären Hilfe für den Gazastreifen und den Rückzug der israelischen Truppen aus den bewohnten Gebieten der Enklave eingetauscht werden. Um weiter verhandeln zu können, sollen wohl aber nicht alle Geiseln freigelassen werden.

Die Hauptforderung der Hamas nach einem dauerhaften Ende des Krieges und dem Abzug der israelischen Truppen ist bislang nicht in Sicht.