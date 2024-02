Köln. Hockeyweltmeister Timur Oruz tritt fünf Monate vor den Olympischen Spielen in Paris überraschend aus der Nationalmannschaft zurück. Das teilte der Deutsche Hockeybund (DHB) am Montag mit. Diese Entscheidung sei, gerade zu diesem Zeitpunkt, eine der schwersten seines Lebens gewesen, wird Oruz zitiert, der neben seiner Hockeykarriere ein Startup leitet. Für Rot-Weiss Köln wird der 29jährige aber weiterhin auflaufen. Der Mittelfeldspieler absolvierte 114 Länderspiele und gewann mit dem Nationalteam 2016 in Rio de Janeiro Olympiabronze, 2023 folgte der WM-Titel. »Als Spieler verlieren wir einen Antreiber, der alles aus sich, seinem Körper und seiner Karriere herausgeholt hat«, sagte Bundestrainer André Henning. (sid/jW)