Canberra. Eine Gruppe von Astronomen um Christian Wolf von der Australian National University (ANU) in Canberra hat einen riesigen Quasar entdeckt. Das supermassereiche Objekt ist das leuchtstärke und am schnellsten wachsende bekannte schwarze Loch. Das berichtet das Forschungsteam in einem Beitrag für die Zeitschrift Nature Astronomy. Die hohe Leuchtkraft von Quasaren entsteht beim Absorbieren von Materie. Bislang galt das 2018 entdeckte schwarze Loch SMSS J2157-3602 als hellster bekannter Quasar des Universums. Es ist etwa 24 Milliarden Sonnenmassen schwer und 700 Billionen Sonnen hell. Mit Hilfe des Siding Spring Observatory und des australischen Very Large Telescope der Europäischen Südsternwarte in Chile gelang es, das zwölf Milliarden Lichtjahre von der Erde entfernte Objekt J0529-4351 als Quasar zu identifizieren. Bei einer Sonnenmasse von 17 Milliarden hat es eine Helligkeit von mehr als 500 Billionen Sonnen. Das ist im Verhältnis zu seiner Masse der höchste bekannte Wert. Auch das Wachstum des Objekts markiert einen Rekord: Es verschlingt etwa eine Sonnenmasse pro Tag. Der Spot war schon länger bekannt, wurde seiner Leuchtstärke wegen allerdings für eine nahegelegene Sonne gehalten. Spektrale Analysen zeigten eine hohe Rotverschiebung, womit das Objekt keine Sonne sein konnte. (jW)