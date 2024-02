Mehr als ein Jahr lang hat der Anblick eines Uhus im Herzen New Yorks die Menschen in der US-Metropole erfreut, nun hat das Leben von Flaco ein tragisches Ende gefunden. Der Vogel sei vermutlich gestorben, weil er gegen ein Gebäude geflogen war, hieß es in einer Mitteilung des Central Park Zoo am Freitag (Ortszeit). Demnach fanden Mitarbeiter des Wildtierrettungsdienstes WBF nach einem Hinweis von Augenzeugen den Kadaver neben einem Gebäude in Manhattan. Der Eurasische Uhu war Anfang Februar 2023 aus dem Central Park Zoo entflogen, nachdem Unbekannte das Gitter seines Geheges zerschnitten hatten. Im Laufe der Zeit wurde der stattliche Vogel mehrfach im Park und in näheren Umgebung gesichtet, begeistert fotografiert und sein Bild als Kuriosum in sozialen Medien geteilt – etwa bei seinem Ausflug auf die berühmte Einkaufsstraße Fifth Avenue. (dpa/jW)