EZB nach fast 20 Jahren wieder mit Milliardenverlust

Boris Roessler/dpa Seit 2004 gibt es wieder einen Verlust bei den Euro-Währungshütern zu verbuchen

Frankfurt am Main. Die Europäischen Zentralbank (EZB) hat im vergangenen Jahr durch die Zinswende den ersten Verlust seit fast 20 Jahren verzeichnet. Das Minus für 2023 beläuft sich auf knapp 1,3 Milliarden Euro, nach Auflösung der Rückstellung für finanzielle Risiken in Höhe von 6,6 Milliarden Euro, teilte die EZB in Frankfurt am Main am Donnerstag mit. Dem Fehlbetrag seien »fast zwei Jahrzehnte deutlicher Gewinne« vorausgegangen. Grund für den nun verbuchten Verlust seien die »erforderlichen geldpolitischen Maßnahmen des Eurosystems« im Kampf gegen die hohe Inflation. Gemeint sind die seit Juli 2022 erfolgten vielen Zinserhöhungen in Folge. Im Oktober 2023 hatte die EZB die Zinsen unverändert gelassen.

Die Zinsaufwendungen für variabel verzinste Verbindlichkeiten der EZB hatten sich durch die gestiegenen Leitzinsen erhöht. Der Verlust ergibt sich nun, da die Erträge aus den Vermögenswerten weitgehend feste Zinssätze und lange Laufzeiten haben und nicht »im selben Umfang und im selben Tempo« stiegen.

Für das vergangene Jahr erfolgt an die nationalen Zentralbanken des Euroraums keine Gewinnausschüttung, teilte die EZB weiter mit. Auch »in den nächsten Jahren« geht das Geldhaus von weiteren Verlusten aus, bis es wieder »nachhaltige Gewinne« gebe. »Ungeachtet jeglicher Verluste« könne die EZB aber wirksam handeln und ihr Mandat der Preisstabilität erfüllen. (AFP/jW)